Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что в общем Совет ЕС согласовал выделение макрофинансовой помощи для борьбы с последствиями коронавируса 10 странам с официально признанной перспективой членства, а также странам-соседям.

Кроме Украины, макрофинансовую помощь от ЕС получат Тунис (600 млн евро), Босния и Герцеговина (250 млн), Иордания (200 млн), Албания (180 млн), Северная Македония (160 млн), Грузия (150 млн), Молдова (100 млн), Косово (100 млн) и Черногория (60 млн).

“Вместе с поддержкой от Международного валютного фонда, эти средства помогут улучшить макрофинансовую стабильность и позволят странам выделять ресурсы на защиту граждан и смягчение негативных последствий пандемии коронавируса”, – отметили в ЕС.