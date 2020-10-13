Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) будет каждую неделю составлять карту с данными, предоставляемыми государствами-членами ЕС.

Карты будут составляться по таким критериям:

  • количество случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней
  • количество тестов на 100 тысяч населения, проведенных за последнюю неделю (коэффициент тестирования)
  • процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю (коэффициент позитивности теста).

На основе этих данных ECDC будет еженедельно публиковать карту стран-членов ЕС с разбивкой по регионам. Регионы будут разделены на 4 зоны:

  • зеленую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;
  • оранжевую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;
  • красную, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150;
  • серую, если информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.

Тем не менее в Совете ЕС считают, что страны Евросоюза не должны отказывать во въезде лицам, путешествующим из других государств-членов. То есть страны сами могут ввести ограничения, потребовать тест или карантин при въезде, если посчитают это необходимым.

  • Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против нового закрытия границ нашей страны из-за эпидемии коронавируса и карантинных ограничений.