Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) будет каждую неделю составлять карту с данными, предоставляемыми государствами-членами ЕС.

Карты будут составляться по таким критериям:

количество случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней

количество тестов на 100 тысяч населения, проведенных за последнюю неделю (коэффициент тестирования)

процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю (коэффициент позитивности теста).

На основе этих данных ECDC будет еженедельно публиковать карту стран-членов ЕС с разбивкой по регионам. Регионы будут разделены на 4 зоны:

зеленую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;

оранжевую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;

красную, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150;

серую, если информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.

Тем не менее в Совете ЕС считают, что страны Евросоюза не должны отказывать во въезде лицам, путешествующим из других государств-членов. То есть страны сами могут ввести ограничения, потребовать тест или карантин при въезде, если посчитают это необходимым.