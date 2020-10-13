Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) будет каждую неделю составлять карту с данными, предоставляемыми государствами-членами ЕС.
Карты будут составляться по таким критериям:
- количество случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней
- количество тестов на 100 тысяч населения, проведенных за последнюю неделю (коэффициент тестирования)
- процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю (коэффициент позитивности теста).
На основе этих данных ECDC будет еженедельно публиковать карту стран-членов ЕС с разбивкой по регионам. Регионы будут разделены на 4 зоны:
- зеленую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;
- оранжевую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;
- красную, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150;
- серую, если информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.
Тем не менее в Совете ЕС считают, что страны Евросоюза не должны отказывать во въезде лицам, путешествующим из других государств-членов. То есть страны сами могут ввести ограничения, потребовать тест или карантин при въезде, если посчитают это необходимым.
- Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против нового закрытия границ нашей страны из-за эпидемии коронавируса и карантинных ограничений.