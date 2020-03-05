Сегодня, 5 марта, совет Европейского Союза снял санкции с двух топ-чиновников времен беглого президента Виктора Януковича, а также продолжил ограничения против десяти.

Об этом сообщила пресс-служба ЕС.

“Сегодня Совет принял решение о продлении еще на один год до 6 марта 2021 года существующих замораживаний активов, направленных против 10 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере украинских государственных средств. Ограничительные меры в отношении двух лиц не были продлены”, – говорится в сообщении.

При этом, в Совете не сообщили, с кого конкретно были сняты санкции.

В то же время, по информации журналиста “Радио Свобода” Рикарда Джозвяка, речь идет об экс-премьере Украины Николае Азарове и бывшем министре энергетики Эдуарде Ставицком.

Решение Совета вступит в силу завтра, 6 марта, после опубликования в Официальном журнале ЕС.