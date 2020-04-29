Совет Европы раскритиковал закон о судебной реформе № 193, который был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в заключении СЕ касательно решения Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 и от 11 марта 2020 года № 4-р/2020.

“Проведенный анализ показывает, что в решении КСУ № 4-p/2020 рассматриваются наиболее важные рекомендации, по мнению Венецианской комиссии, которые касаются неконституционности законодательных положений закона № 193″, – говорится в документе.

При этом, некоторые из проблемных вопросов не являются неконституционными в строгом смысле этого слова, однако они не соответствуют стандартам Совета Европы и вызывают серьезную обеспокоенность в отношении независимости судебной власти.

“Что касается процесса реформы, то мнение ВК и стандарты СЕ должны использоваться в качестве эталона для ожидаемых законодательных поправок, которые должны заменить неконституционные положения закона № 193”, – добавили в Совете.

Отмечается, что мнение Венецианской комиссии содержит полезные рекомендации о способах достижения соответствия стандартам Совета Европы, которые доказали свою ценность и могут оказать положительное влияние на запланированную судебную реформу. Рекомендации, в частности, следующие:

Верховенство закона и стабильность судебной системы

Новое парламентское большинство и правительство не должны ставить под сомнение назначение или срок полномочий судей, которые были назначены надлежащим образом.

Немотивированное и резкое уменьшение количества судей Верховного суда вызывает серьезные вопросы относительно нарушения ст. 6 Европейской конвенции по правам человека. Судьи ВС, прошедшие публичную процедуру отбора и назначения, не должны переизбираться и переоцениваться.

Следует избегать увольнения с должности всех судей, которые были утверждены в должности, за исключением некоторых обстоятельств.

Судья не должен получать новое назначение или переводиться в другое судебное учреждение без согласия на это, за исключением случаев дисциплинарных санкций или реформы организации судебной системы. Судья, переведенный без его согласия, должен иметь право на апелляцию в независимом органе, который может расследовать законность перевода.

Дисциплинарное производство

Сокращение сроков в дисциплинарных процедурах может серьезно нарушить независимость судей. Они могут легко привести к необоснованным решениям из-за нехватки времени со стороны судей.

Дисциплинарные процедуры, проводимые заочно, и процедуры, начатые анонимно, противоречат праву на справедливое судебное разбирательство в соответствии со ст. 6 и не поддерживаются стандартами СЕ. Судья должен пройти полное слушание и иметь право на представительство для защиты самого себя.

В тех случаях, когда заявитель настаивает на анонимности, могут быть внедрены механизмы сокрытия его личности, аналогичные тем, которые используются для защиты осведомителей.

Право подавать жалобы должно быть ограничено лицами, на которых повлияли действия судьи или которые имеют какую-либо форму “законного интереса” в этом деле.

Членство в Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ)

Увольнение членов ВККСУ до истечения срока их полномочий и без переходного периода является проблематичным. Новая процедура отбора членов ВККСУ отличается от стандартов Совета Европы и ограничивает роль Высшего совета юстиции.

Состав ВККСУ не должен отступать от ранее соблюдаемого правила, согласно которому половина его членов являются судьями, избираемыми их коллегами.

Комиссия по этике и добросовестности и Отборочная комиссия не имеют конституционных оснований и не могут быть наделены полномочиями по контролю за деятельностью членов Высшего совета юстиции и судей Верховного суда, а также они не могут отбирать членов ВККСУ.

Процедуры оценки и отбора судей и членов органов судейского самоуправления должны основываться на четких, всеобъемлющих процедурах и объективных критериях, заранее объявленных и предусмотренных законом.

Введение новых органов в систему судейского самоуправления должно осуществляться в соответствии с соответствующими стандартами и рекомендациями Совета Европы.

Участие представителей международного сообщества в национальных органах судебной власти не противоречит стандартам СЕ. Однако необходимы строгие правовые гарантии в отношении выдвижения, отбора и назначения как национальных, так и международных членов таких органов.

Необходимо устранить недостатки в процедурах увольнения членов Высшего совета юстиции и членов Главного управления юстиции. В законе должны быть указаны нарушения, которые могут стать основанием для увольнения членов ВККСУ. Также должна быть предусмотрена процедура обжалования таких решений.