Об этом говорится в заключении СЕ касательно решения Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 и от 11 марта 2020 года № 4-р/2020.
“Проведенный анализ показывает, что в решении КСУ № 4-p/2020 рассматриваются наиболее важные рекомендации, по мнению Венецианской комиссии, которые касаются неконституционности законодательных положений закона № 193″, – говорится в документе.
При этом, некоторые из проблемных вопросов не являются неконституционными в строгом смысле этого слова, однако они не соответствуют стандартам Совета Европы и вызывают серьезную обеспокоенность в отношении независимости судебной власти.
“Что касается процесса реформы, то мнение ВК и стандарты СЕ должны использоваться в качестве эталона для ожидаемых законодательных поправок, которые должны заменить неконституционные положения закона № 193”, – добавили в Совете.
Отмечается, что мнение Венецианской комиссии содержит полезные рекомендации о способах достижения соответствия стандартам Совета Европы, которые доказали свою ценность и могут оказать положительное влияние на запланированную судебную реформу. Рекомендации, в частности, следующие:
Верховенство закона и стабильность судебной системы
- Новое парламентское большинство и правительство не должны ставить под сомнение назначение или срок полномочий судей, которые были назначены надлежащим образом.
- Немотивированное и резкое уменьшение количества судей Верховного суда вызывает серьезные вопросы относительно нарушения ст. 6 Европейской конвенции по правам человека. Судьи ВС, прошедшие публичную процедуру отбора и назначения, не должны переизбираться и переоцениваться.
- Следует избегать увольнения с должности всех судей, которые были утверждены в должности, за исключением некоторых обстоятельств.
- Судья не должен получать новое назначение или переводиться в другое судебное учреждение без согласия на это, за исключением случаев дисциплинарных санкций или реформы организации судебной системы. Судья, переведенный без его согласия, должен иметь право на апелляцию в независимом органе, который может расследовать законность перевода.
Дисциплинарное производство
- Сокращение сроков в дисциплинарных процедурах может серьезно нарушить независимость судей. Они могут легко привести к необоснованным решениям из-за нехватки времени со стороны судей.
- Дисциплинарные процедуры, проводимые заочно, и процедуры, начатые анонимно, противоречат праву на справедливое судебное разбирательство в соответствии со ст. 6 и не поддерживаются стандартами СЕ. Судья должен пройти полное слушание и иметь право на представительство для защиты самого себя.
- В тех случаях, когда заявитель настаивает на анонимности, могут быть внедрены механизмы сокрытия его личности, аналогичные тем, которые используются для защиты осведомителей.
- Право подавать жалобы должно быть ограничено лицами, на которых повлияли действия судьи или которые имеют какую-либо форму “законного интереса” в этом деле.
Членство в Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ)
- Увольнение членов ВККСУ до истечения срока их полномочий и без переходного периода является проблематичным. Новая процедура отбора членов ВККСУ отличается от стандартов Совета Европы и ограничивает роль Высшего совета юстиции.
- Состав ВККСУ не должен отступать от ранее соблюдаемого правила, согласно которому половина его членов являются судьями, избираемыми их коллегами.
- Комиссия по этике и добросовестности и Отборочная комиссия не имеют конституционных оснований и не могут быть наделены полномочиями по контролю за деятельностью членов Высшего совета юстиции и судей Верховного суда, а также они не могут отбирать членов ВККСУ.
- Процедуры оценки и отбора судей и членов органов судейского самоуправления должны основываться на четких, всеобъемлющих процедурах и объективных критериях, заранее объявленных и предусмотренных законом.
- Введение новых органов в систему судейского самоуправления должно осуществляться в соответствии с соответствующими стандартами и рекомендациями Совета Европы.
- Участие представителей международного сообщества в национальных органах судебной власти не противоречит стандартам СЕ. Однако необходимы строгие правовые гарантии в отношении выдвижения, отбора и назначения как национальных, так и международных членов таких органов.
- Необходимо устранить недостатки в процедурах увольнения членов Высшего совета юстиции и членов Главного управления юстиции. В законе должны быть указаны нарушения, которые могут стать основанием для увольнения членов ВККСУ. Также должна быть предусмотрена процедура обжалования таких решений.
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