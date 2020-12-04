Решение КМСЕ опубликовано на сайте Ради.
В четверг, 3 декабря, комитет рассмотрел имплементацию украинской властью решения Европейского суда по правам человека по делу “Гонгадзе против Украины”.
В решение комитета указано, что депутаты обеспокоены тем, что расследование дела все еще не завершено.
“Депутаты с глубоким беспокойством отметили, что через 20 лет после похищения и убийства господина Гонгадзе производство еще не закончилось, и не было достигнуто ощутимого прогресса ни в завершении кассационного производства, связанного с господином Пукачем, одним из виновников убийства, ни в уголовном расследовании по факту подстрекательства и организации убийства”, — говорится в решении.
Депутаты призвали украинскую власть отчитаться о результатах кассационного производства по приговору, вынесенного господину Пукачу, выразив надежду, что это будет сделано быстро, поскольку дело находится в Верховном суде уже три года.
КМСЕ обращает внимание на то, что эффективность расследования преступлений против журналистов в стране не растет. Комитет также призывает власти должным образом регистрировать и изучать дела, которые могут быть связаны с журналистской деятельностью пострадавших.
Об усилиях, направленных на эффективную защиту безопасности журналистов, КМСЕ просит власть и в дальнейшем отчитываться. План мероприятий предлагается подать до 1 июля 2021 года.
Убийство Гонгадзе
Георгий Гонгадзе (1969-2000) был украинским журналистом, основателем и первым главным редактором интернет-издания “Украинская правда”. Он родился в Тбилиси в семье грузинского архитектора. Сначала он работал в львовской организации Народного движения, а после развала СССР сотрудничал с рядом украинских СМИ.
Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен с отсеченной головой труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, который, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежал Гонгадзе.
Мать журналиста Леся Гонгадзе отказывалась признавать, что найденные останки принадлежат ее сыну, и не позволяла их похоронить. Она умерла 30 ноября 2013 на 69-м году жизни. Тело Гонгадзе похоронили в Киеве 22 марта 2016 года.
29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Гонгадзе.
Сам Пукач утверждает, что убийство журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности. В 2016 году Апелляционный суд оставил приговор Пукачу без изменений.
- В 2019 году бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него нет доказательств того, что второй президент Украины Леонид Кучма давал указания убить журналиста Георгия Гонгадзе.