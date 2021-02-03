Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым существенно повышаются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3755 проголосовали 315 народных депутатов.

Целью законопроекта является “усиление защиты окружающей среды, предотвращение пожаров в природных экосистемах, повышение эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности”.

Законопроектом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях:

1. За нарушение установленных на железнодорожном, морском и речном транспорте правил пожарной безопасности предусмотрен штраф:

• для граждан в размере от 1700 до 3400 грн (сейчас размер штрафа составляет 51 – 119 грн);

• от 3400 до 5100 грн для должностных лиц (сейчас 85 – 170 грн).

2. За нарушение установленных на воздушном транспорте правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы:

• в размере 2250 – 4250 грн для граждан (сейчас 51 – 119 грн);

• в размере 4250 – 5950 грн для должностных лиц (сейчас 85 – 170 грн).

3. За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, а также использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению предусмотрены штрафы:

• в размере 1700 – 3400 грн для граждан (сейчас 8,5 – 119 грн);

• 3400 – 5100 грн для должностных лиц и физлиц-предпринимателей (сейчас 34 – 170 грн).

4. За начало работы новообразованных предприятий или начало использования субъектом хозяйствования объектов недвижимости без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности вводится штраф в размере 2550 – 3400 грн (сейчас размер штрафов составляет 680 – 1700 грн).

5. За невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти относительно разработки и реализации мероприятий в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере 1700 – 3400 грн (сейчас 170 – 340 грн). Те самые действия, совершенные повторно в течение года, повлекут наложение штрафа в 3400 – 5100 грн.