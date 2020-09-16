Верховная Рада Украины не поддержала спорный законопроект, который позволил бы обучение иностранцев на русском языке в украинских высших учебных заведениях.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3717 проголосовали в первом чтении только 210 нардепов (при 226 минимально необходимых): 173 – от “Слуги народа”, 22 – от ОПЗЖ, 1 – от депутатской группы “Партия “За майбутне”, 5 – от группы “Довира”, 9 внефракционных.

Ни одного голоса не дали депутаты от “Европейской Солидарности”, ВО “Батькивщина”, “Голоса”.

В итоге документ 235 голосами был направлен на доработку.

Рассмотрение законопроекта сопровождалось рядом эмоциональных выступлений депутатов.

Ряд нардепов, в частности, от “Европейской Солидарности” скандировали: “Русификация!” Нардепы от “ЕС” ранее отмечали, что законопроект № 3717 – антиукраинский и направлен на русификацию высшего образования.

Законопроектом предлагалось дополнить статью 48 закона Украины “О высшем образовании”, разрешив иностранным студентам и лицам без гражданства обучаться в отдельных группах не только на украинском и английском языках, но и “на других иностранных языках” (речь идет, в частности, о русском языке).

Сейчас в статье 48 прописано, что языком образовательного процесса в учреждениях высшего образования является государственный язык (то есть украинский).

При этом вузы могут принять решение о преподавании одной, нескольких или всех дисциплин на английском языке (если только все соискатели образования, изучающие соответствующие дисциплины, владеют английским языком).

В ходе рассмотрения законопроекта глава образовательного комитета ВР, нардеп от “Слуги народа” Сергей Бабак утверждал, что документ направлен на “решение проблемы конкурентоспособности украинского образования на международном рынке”, что он “об экономическом патриотизме”, а авторы хотят, чтобы университеты и местные общины получили больше денежных средств.

В свою очередь нардепы от “Европейской Солидарности”, “Голоса”, “Батькивщины”, группы “За майбутне” обращали внимание на то, что за границей иностранные студенты обучаются на языке той страны, в которую прибыли учиться.

Нардепы также отмечали, что законопроект на самом деле направлен на введение в процесс обучения русского языка (языка страны-агрессора).

Весь процесс рассмотрения документа сопровождался жаркими спорами.

Результаты голосования ряд нардепов встретили аплодисментами.