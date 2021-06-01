Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 4187 проголосували 292 нардепи.

Метою документа є “створення прозорої, зручної та зрозумілої системи користування надрами, зменшення надмірного державного впливу на галузь, підвищення конкуренції та легалізація відносин у сфері користування надрами”.

Законопроєктом вносяться зміни до Кодексу України про надра, Земельного кодексу України, Гірничого закону України, законів “Про нафту і газ” та “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Згідно із проєктом закону, користувачами надр не можуть бути:

• юридичні особи, фізичні особи, об’єднання юридичних осіб, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до закону України “Про санкції”;

• юридичні особи, до кінцевих бенефіціарів яких застосовано спеціальні економічні та інші санкції відповідно до закону України “Про санкції”.

Також пропонується обмежити право бути надрокористувачем для громадян держави-агресора або юридичних осіб, які зареєстровані на території держави-агресора (Росії), юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром яких є громадяни держави-агресора.

Крім того, законопроєктом запроваджуються наступні норми:

1. Громадянам України хочуть надати право на отримання частини доходу держави від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

2. Передбачено створення єдиної інформаційної системи користування надрами, дані якої відображатимуться на державному веб-порталі “Інтерактивна карта користування надрами та геології України”.

3. Надра надаються у строкове платне користування. Спецдозвіл на користування надрами надається на строк, визначений заявником:

• від 3 до 20 років – на геологічне вивчення, з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка), видобування корисних копалин, будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі отримання геотермальної енергії (теплової енергії надр);

• від 3 до 50 років – на інші види користування надрами.

4. Аукціони щодо продажу спеціальних дозволів на користування надрами проводяться шляхом електронних торгів, що здійснюються за допомогою дворівневої автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи.

5. Передбачено право продавати, використовувати у вигляді застави або в інший спосіб відчужувати права користування надрами, передавати їх до статутних капіталів.

6. Іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи (в тому числі через зареєстровані в Україні представництва) набувають право користування надрами на таких самих підставах, що і громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні.

7. Передбачається подання документів та звітності у електронній формі через електронний кабінет, у тому числі для ініціювання нових ділянок для винесення на електронні аукціони.