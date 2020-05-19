Парламент сегодня на заседании принял за основу законопроект о продлении полномочий служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За законопроект № 3398 проголосовали 303 народных депутата.

Документом, как отмечается, предполагается продлить на один год полномочия региональных служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе, и тем самым избежать остановки осуществления указанного контроля и надзора при осуществлении экспортно-импортных операций, которое может иметь место вследствие наложенных в условиях карантина ограничений на проведение конкурсов на назначение государственных служащих.

Для этого проектом закона предлагается в абзаце первом пункта 2 раздела X “Заключительные и переходные положения” закона Украины “О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктов животного происхождения, здоровья и благополучия животных” слово “трех” заменить словом “четырех”.