Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о расширении круга лиц, которые могут претендовать на должности в государственной службе.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 4361 проголосовали 268 народных депутатов.

Целью документа “является предоставление доступа к государственной службе категориям граждан, которые отвечают высоким квалификационным требованиям и, вместе с тем, лишены возможности участвовать в конкурсе на должности госслужащих”.

Согласно законопроекту, круг лиц, которые могут претендовать на работу в госслужбе, расширяется за счет:

• адвокатов;

• нотариусов;

• арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).

“Целесообразность привлечения вышеуказанной категории лиц к возможности претендовать на должности в госслужбе обусловлено профессиональными характеристиками и специфическими законодательными требованиями… среди которых можно выделить наличие высшего юридического образования и стажа работы в области права, конкретные сроки которого зависят от профессиональной сферы деятельности лиц (адвокатура – от 2 лет, нотариат – от 6 лет, деятельность арбитражных управляющих – о 3 лет)”, – говорится в пояснительной записке.