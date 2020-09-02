Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Речь идет о законопроектах № 3476 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта” и № 3477 “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта”.
Первый из них был поддержан за основу голосами 316 нардепов, а за второй проголосовали 308 народных избранников.
Указанными документами предусмотрено:
• освободить от НДС и пошлины оборудование и комплектующие для производства электротранспорта до 31 декабря 2028 года;
• освободить от налогообложения прибыль от реализации произведенных в Украине электромобилей, электродвигателей, батарей и зарядных устройств до 31 декабря 2033 года;
• предоставить украинцам, которые покупают электрокары, налоговую скидку по НДФЛ (налогу на доходы физических лиц) с 1 января 2026 года до 31 декабря 2030 года;
• освободить от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование тех физических лиц, которые покупают электрокары, с 1 января 2026 года до 31 декабря 2030 года;
• продолжить освобождение от НДС электромобилей до 31 декабря 2025 года;
• установить долю публичных закупок электромобилей на уровне не менее 50 % от общего количества приобретенного транспорта до 2030 года.
Кабинету Министров Украины будет поручено в трехмесячный срок разработать Программу развития производства электрического транспорта, комплектующих изделий для него и оборудования для обустройства соответствующей инфраструктуры.
Согласно пояснительным запискам, оба законопроекта разработаны с целью стимулирования производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним. Это позволит, за счет включения в цепочки добавленной стоимости мировых автопроизводителей, создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП страны.
Отмечается, что в Украине есть потенциал для производства электротранспорта: в частности, пять автобусных заводов, завод грузовых авто, мощности по выпуску 300 тыс. легковых авто на трех заводах.
Однако сейчас государственная поддержка заключается в стимулировании импорта электромобилей, а не их производства.
- С 1 января в Украине начал действовать закон о номерах зеленого цвета для электромобилей.
- В октябре прошлого года сообщалось, что за последние 9 месяцев в Украину было завезено и зарегистрировано рекордное количество электромобилей.