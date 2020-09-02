Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты, направленные на стимулирование развития отрасли электрического транспорта в нашей стране.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет о законопроектах № 3476 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта” и № 3477 “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта”.

Первый из них был поддержан за основу голосами 316 нардепов, а за второй проголосовали 308 народных избранников.

Указанными документами предусмотрено:

• освободить от НДС и пошлины оборудование и комплектующие для производства электротранспорта до 31 декабря 2028 года;

• освободить от налогообложения прибыль от реализации произведенных в Украине электромобилей, электродвигателей, батарей и зарядных устройств до 31 декабря 2033 года;

• предоставить украинцам, которые покупают электрокары, налоговую скидку по НДФЛ (налогу на доходы физических лиц) с 1 января 2026 года до 31 декабря 2030 года;

• освободить от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование тех физических лиц, которые покупают электрокары, с 1 января 2026 года до 31 декабря 2030 года;

• продолжить освобождение от НДС электромобилей до 31 декабря 2025 года;

• установить долю публичных закупок электромобилей на уровне не менее 50 % от общего количества приобретенного транспорта до 2030 года.

Кабинету Министров Украины будет поручено в трехмесячный срок разработать Программу развития производства электрического транспорта, комплектующих изделий для него и оборудования для обустройства соответствующей инфраструктуры.

Согласно пояснительным запискам, оба законопроекта разработаны с целью стимулирования производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним. Это позволит, за счет включения в цепочки добавленной стоимости мировых автопроизводителей, создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП страны.

Отмечается, что в Украине есть потенциал для производства электротранспорта: в частности, пять автобусных заводов, завод грузовых авто, мощности по выпуску 300 тыс. легковых авто на трех заводах.

Однако сейчас государственная поддержка заключается в стимулировании импорта электромобилей, а не их производства.