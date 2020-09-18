Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что Верховная Рада должна принять альтернативное решение относительно местных выборов на Донбассе, чтобы разблокировать переговоры с Российской Федерацией.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“Многие хотят услышать о постановлении, что касается местных выборов. Это постановление политически очень правильное … Но чисто тактически отдельные положения являются преждевременными”, – сказал Резников.

По его словам, это постановление усложнило ведение переговоров в ТКГ.

“Заблокировало ли оно переговорный процесс? Да, в значительной степени он заблокирован – например, в том числе, в гуманитарной подгруппе, где готовится освобождение около 100 наших пленных”, – добавил он.

Резников также призвал Верховную Раду “проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое р ешение, которое подчеркнет восприятие Украины минского процесса”.

“Но если парламент Украины сможет проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое решение, которое подчеркнет восприятие Украины минского процесса как в данный момент безальтернативной площадки для переговоров, которое подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней? Такое решение даст важный сигнал нашим западным партнерам и международным посредникам с ОБСЕ. Оно бы расширило поле маневра для нашей работы в Трехсторонний контактной группе”, – пояснил он.

В то же время, представитель украинской делегации в ТКГ не уточнил, какое именно это должно быть решение.

Что известно о возможных изменениях в постановление о местных выборах?

15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября 2020 года очередные местные выборы. Согласно этому постановлению, проведение выборов невозможно на оккупированных территориях Украины — только на подконтрольной украинской власти территории.

19 августа во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе глава делегации Украины Леонид Кравчук проинформировал стороны о том, что обратился в парламент по поводу этого постановления.

Он попросил Раду рассмотреть вопрос о соответствии постановления закону “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и Минским соглашениям.

Впоследствии Кравчук объяснил, что изменение текста постановления является требованием российской стороны.

С обращением по поводу изменений в постановление обратился в парламент и заместитель главы делегации Витольд Фокин. По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, обращение Фокина имеет совсем иной смысл.

26 августа, после заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти, на котором рассматривалось письмо Кравчука, Резников проинформировал, что выборы в ОРДЛО регулируются не этим постановлением, а отдельным законом, который должен принять парламент.

31 августа Разумков сообщил, что постановление о выборах Верховная Рада должна принимать за 90 дней до их проведения. Если вносить изменения в постановление сейчас, будут нарушены сроки, и это может привести к срыву выборов по всей стране.

2 сентября, информируя об итогах заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в Офисе президента отметили, что представители РФ в ТКГ продолжают настаивать на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины и блокируют обсуждение других вопросов.