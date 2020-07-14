Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Все знают, что был сильный пожар в Луганской области. Погибли люди, разрушено более 100 домов, церковь, практически пламя добралось до больницы в городе Северодонецке… Я прошу сейчас Парламент почтить минутой молчания людей, погибших и на Западе, и на Востоке”, – сказал нардеп Сергей Шахов.
Фото: Верховная Рада/Twitter
Как сообщалось ранее, в понедельник, 6 июля, вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области возник масштабный лесной пожар. В дальнейшем огонь распространился на близлежащие села. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 5 погибших. 9 человек, среди которых двое детей, госпитализировали.
По данным следствия, пожар возник в результате поджога сухой травы местным аграрием. Его задержали.
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