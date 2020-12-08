В Верховную Раду внесен законопроект, которым предлагается продлить особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще на год.

Об этом сообщают #Буквы.

В понедельник, 7 декабря, нардепы внесли в парламент законопроект №4467, которым предлагается внести изменения в Закон Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.

Инициаторами законопроекта выступили глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия и глава партии СН Александр Корниенко.

Законопроектом продлевается на 1 год (до 31 декабря 2021) возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Сейчас законопроект уже передан на ознакомление нардепам, но еще не вынесен на повестку дневный.

Как известно, парламент принял закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО еще осенью 2014 года. Срок его действия был ограничен 3 годами, но с 2017 года Рада продолжает его действие соответствующими законопроектами.