Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится на неделе с 6 по 12 апреля.

Об этом #Буквам рассказали депутаты.

«Я так думаю, ориентировочно 7 апреля, но точно нам еще ничего не сообщали. Я аппарат не трогаю и они меня тоже. Убираю в доме », – призналась #Буквам сопредседатель фракции ЕС Ирина Геращенко.

Во фракции «Слуги народа» также ждут внеочередное заседание в начале следующей недели.

На нем планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о регулировании деятельности банков (так называемый антиколомойский закон), 13 постановлений об отмене законопроекта о рынке земли и изменения в бюджет.

«Оказывается, без секвестра и Стабфонда деньги МВФ также не даст», – сказал депутат.

«Заседание планируют на начало следующей недели, но это будет зависеть от того, как будет работать профильный комитет по антиколомойскому закону. Пока там почти нет на второе чтение поправок, но они могут их подать все в пятницу, чтобы аппарат не успел свести это все в таблицу», – говорит собеседник #Букв.

«Если комитет таки завалят правками, тогда, возможно, по бюджету проведем отдельное заседание», – предполагает депутат из «Слуги народа».

Также в повестку дня могут внести и избирательный кодекс, если комитетская рабочая группа сведет правки.

«Его« Батькивщина »предлагала еще в прошлое внеочередное, но у них была странное условие – вы нам изменения, мы вам не мешаем голосовать землю. Мы отказались », -рассказал собеседник в профильном комитете.