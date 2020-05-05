Верховная Рада может выйти с карантина и начать работу в соответствии с календарным планом с 18 мая.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Во вторник, 5 мая, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об организации работы Верховной Рады Украины. Он находится на рассмотрении руководства.

Инициатор законопроекта — глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия. Тест проекта постановления на сайте отсутствует.

Народный депутат от “Европейской Солидарности” сообщил, что указанным постановлением предлагается признать утратившим силу п. 1 постановления парламента №3278 “О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина” и с 18 мая перейти к работе в соответствии с календарным планом третьей сессии.

Напомним, в соответствии с постановлением №3278 до конца карантина нардепы работают в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

4 мая правительство приняло решение продлить карантин до 22 мая, смягчив некоторые меры. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что после 22 мая карантин будет снова продлен со смягчениями.