Верховная Рада Украины проведет сегодня еще одно внеочередное заседание, инициированное президентом Владимиром Зеленским.

Об этом объявил спикер ВР Дмитрий Разумков во время внеочередного пленарного заседания Парламента, созванного из-за вспышки коронавируса, сообщает корреспондент #Букв.

На втором внеочередном заседании будут рассмотрены кадровые вопросы: назначение генерального прокурора и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Сегодня внеочередное заседание, которое созвано согласительным советом, сейчас происходит. После этого состоится внеочередное заседание, которое инициировал президент государства. На нем будет рассматриваться два вопроса. Первое – о назначении министра экономического развития, второе – назначение генпрокурора”, – сообщил Разумков.

Он призвал комитеты по вопросам экономического развития и правоохранительной деятельности рассмотреть эти вопросы.

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Стоит отметить, что на должность министра развития экономики в Верховную Раду внесена кандидатура Игоря Петрашко. Соответствующий проект постановления инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

На должность генерального прокурора предложена кандидатура Ирины Венедиктовой, которая сейчас исполняет обязанности директора Государственного бюро расследований. Соответствующий проект постановления внесен в ВР. Его инициатором является президент Владимир Зеленский.