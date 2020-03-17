Об этом объявил спикер ВР Дмитрий Разумков во время внеочередного пленарного заседания Парламента, созванного из-за вспышки коронавируса, сообщает корреспондент #Букв.
На втором внеочередном заседании будут рассмотрены кадровые вопросы: назначение генерального прокурора и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
“Сегодня внеочередное заседание, которое созвано согласительным советом, сейчас происходит. После этого состоится внеочередное заседание, которое инициировал президент государства. На нем будет рассматриваться два вопроса. Первое – о назначении министра экономического развития, второе – назначение генпрокурора”, – сообщил Разумков.
Он призвал комитеты по вопросам экономического развития и правоохранительной деятельности рассмотреть эти вопросы.
Стоит отметить, что на должность министра развития экономики в Верховную Раду внесена кандидатура Игоря Петрашко. Соответствующий проект постановления инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
На должность генерального прокурора предложена кандидатура Ирины Венедиктовой, которая сейчас исполняет обязанности директора Государственного бюро расследований. Соответствующий проект постановления внесен в ВР. Его инициатором является президент Владимир Зеленский.
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