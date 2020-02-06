Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Стоит отметить, что президиум продолжают блокировать нардепы от “Батькивщины”, в том числе ее лидер Юлия Тимошенко. А возле трибуны находятся депутаты от “Оппозиционной платформы – За життя”.
По предложению “Батькивщины” было решено обеспечить трансляцию заседания для протестующих, которые находятся у здания Парламента.
О начале рассмотрения законопроекта объявил спикер ВР Дмитрий Разумков. Однако его место в президиуме заблокировала Юлия Тимошенко.
В связи с этим Разумков передал слово первому вице-спикеру ВР Руслану Стефанчуку.
“Мы вошли в рассмотрение вопроса”, – объявил он.
Стоит отметить, что Верховная Рада продлила пленарное заседание до 19:30 четверга, 6 февраля. За такое предложение проголосовали 226 парламентариев.
Изначально звучало предложение продлить заседание до 20:00, однако его поддержали только 222 нардепа. После этого возле президиума произошла потасовка.
Впоследствии глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия предложил работать до 19:30, и это предложение уже было поддержано минимально необходимым количеством голосов нардепов.
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