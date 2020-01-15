Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект, который должен освободить от НДС закупки лекарственных средств и медицинских изделий за средства госбюджета.

За проект закона № 2539 проголосовали 278 народных депутатов, сообщает корреспондент #Букв.

“Этот законопроект разработан с целью создания надлежащих условий для функционирования национальной системы закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета… Основной его задачей является повышение экономии бюджетных средств при закупках медицинских товаров благодаря освобождению операций по закупке соответствующих товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость. Это позволит закупать больше медицинских товаров при существующих объемах бюджетного финансирования программ в сфере здравоохранения”, – подчеркивается в пояснительной записке к документу.

Ожидается, что освобождение от налогообложения таких операций может стимулировать рост предложения на медицинские товары для закупок за счет госбюджета.

Законопроектом предлагается внести ряд изменений в Налоговый кодекс Украины: в частности, освободить операции по закупке товаров за средства госбюджета от налога на добавленную стоимость.

Также предполагается временное (до 1 января 2023 года) освобождение от НДС всех операций по ввозу и поставке лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения.

Кроме того, планируется освободить от НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины медицинских товаров, которые будут закупаться за средства государственного бюджета закупочной организацией.