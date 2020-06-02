Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3348 проголосовали 260 народных депутатов.

Так, в данный момент избрание следственных судей ВАКС возможно только на один год (без права переизбрания два года подряд).

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, такая норма “может негативно повлиять на эффективность рассмотрения дел, поскольку требует постоянного изменения состава коллегий суда”.

Документом предлагается избирать следственных судей не на год, а на три года, с возможностью повторного переизбрания.

Также предлагается отменить положение, которое не позволяет быть судьями Высшего антикоррупционного суда лицам, которые на протяжении последних 10 лет работали в правоохранительных органах и прокуратуре.

Законопроект меняет и требования к кандидатам на должность судей ВАКС. Так, сейчас судьями Антикоррупционного суда могут стать лица, которые имеют не менее пятилетнего стажа работы на должности судьи, семь лет научной работы (при наличии ученой степени), семь лет адвокатской деятельности. А предлагается, что на должность судьи ВАКС могут претендовать граждане Украины не моложе 30 лет и не старше 65 лет со стажем профессиональной деятельности в сфере права не менее семи лет.

Законопроектом предлагается предоставить суду право осуществлять управление всеми объектами государственной собственности, которые принадлежат к сфере его управления.

Кроме того, документ предусматривает создание законодательных предпосылок для обеспечения ВАКС помещением, которое будет отвечать необходимым требованиям и позволит беспрепятственно осуществлять судопроизводство.

Согласно пояснительной записке, сейчас ВАКС вынужден пользоваться временными помещениями, которые “не соответствуют национальным и международным стандартам надлежащего размещения суда”.

Вопрос с предоставлением ВАКС помещения регулируется еще одним законопроектом, который нардепы поддержали сегодня в первом чтении (№3350). За него проголосовал 251 народный избранник.

Этим документом предлагается внести изменения в закон Украины “О реструктуризации задолженности государственного предприятия “Антонов”: дополнить его статьей, согласно которой часть задолженности ГП погашается путем передачи в сферу управления Антикоррупционного суда нежилого здания по адресу: г. Киев, проспект Победы, 41.