Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3112 проголосовали 274 нардепа.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 71 закона Украины “Об исполнительном производстве” и возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме.

Согласно пояснительной записке, норма об индексации алиментов в твердой денежной сумме закреплена в статье 184 Семейного кодекса Украины уже более 14 лет. С июня 2016 года она также закреплена в законе “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме”.

Но отсутствие механизма реализации нормы об индексации в законе “Об исполнительном производстве” приводит к тому, что вопрос о проведении индексации алиментов можно решить исключительно в судебном порядке.

“Законопроектом предусматривается ежегодное вычисление исполнителем индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, и последующее взыскание с должника алиментов в соответствующем размере, без обращения взыскателя в суд”, – говорится в записке.

СПРАВКА. Термин “твердая денежная сумма” обозначает соответствующую сумму алиментов на содержание ребенка, которая четко определена по договоренности между плательщиком и получателем алиментов или по решению суда.