Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2515 проголосовали 244 народных избранника.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, “чаще всего незаконная торговля горючим осуществляется физическими лицами, которые умышленно не регистрируются как субъекты предпринимательства во избежание наложения значительных финансовых санкций”.

Согласно законопроекту, Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей “Нарушение порядка торговли горючим”.

Согласно этой статье, оптовая или розничная торговля горючим без наличия документов разрешительного характера, если их получение предусмотрено законом, влечет за собой наложение штрафа от 17 до 34 тысяч гривен (с конфискацией горючего, транспортных средств, емкостей и оборудования, которые использовались для реализации такого топлива, денег, полученных вследствие совершения этого административного правонарушения).

Если такое нарушение совершается повторно в течение года, или оно связано с получением дохода в больших размерах, то сумма штрафа возрастает: от 34 до 85 тысяч гривен (с конфискацией топлива, транспорта, емкостей и оборудования, которые использовались для реализации такого топлива, денег, полученных от продажи).

Другие нарушения правил торговли горючим предлагается наказывать штрафом в размере от 8,5 до 17 тыс. гривен.

Протоколы об административных нарушениях смогут составлять должностные лица органов Национальной полиции Украины и органов государственной фискальной службы, а также должностные лица центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей.