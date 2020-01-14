Верховная Рада Украины приняла в целом проект изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год, предусматривающий направление 2 млрд гривен на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства".

Об этом сообщает корреспондент #Буквы.

За законопроект № 2589 проголосовал 261 нардеп. Документ был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он предложил Парламенту внести изменения в государственный бюджет на 2020 год и создать Фонд развития предпринимательства на 2 млрд грн за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно пояснительной записке, законопроект “разработан с целью реализации программы государственной поддержки малого бизнеса в Украине”.

Он предусматривает увеличение поступлений в спецфонд госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2 млрд грн и направление их на Фонд развития предпринимательства.

“В 2020 году в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц их можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах”, – говорится в пояснительной записке.

Как отметил в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выделенные Парламентом 2 млрд гривен будут направлены на анонсированную Владимиром Зеленским программу доступных кредитов для бизнеса.

“Правительство предусмотрело 2 млрд гривен, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5-7-9 % для поддержки микро- и малого бизнеса. Только что Верховная Рада поддержала правительственный законопроект № 2589 в целом – 261 голос “за”! Это – деньги для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса по инициативе президента и Правительства. Государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, создать дополнительно около 90 тысяч легальных рабочих мест только в первый год действия программы”, – подчеркнул Гончарук.