Верховная Рада Украины отказалась поддержать во втором чтении и отправила на доработку законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (так называемый законопроект "об инвестиционных нянях").

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, во втором чтении за документ №3760 проголосовали лишь 44 нардепа (при 226 минимально необходимых). После этого 245 голосами законопроект направили на доработку и рассмотрение в повторном втором чтении.

Законопроект инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно документу, инвестиционным проектам со значительными инвестициями предлагается предоставить ряд льгот (речь идет, в частности, об иностранных инвесторах).

Документ устанавливает, что государственная поддержка может предоставляться крупному инвестору в форме:

• освобождения от уплаты отдельных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Украины;

• налоговых льгот (освобождения от уплаты налога на прибыль и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования);

• предоставления права на пользование земельным участком государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы по специальным условиям,

• обеспечения строительства объектов смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и т.п.), необходимых для реализации инвестиционного проекта, за счет государства.

В редакции законопроекта ко второму чтению говорится, что инвестпроект со значительными инвестициями должен реализовываться в сферах: перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков); добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), обращения с отходами; транспорта; складского хозяйства; почтовой и курьерской деятельности; логистики; образования; научной и научно-технической деятельности; здравоохранения; искусства; культуры; спорта; туризма и курортно-рекреационной сфере.

В редакции законопроекта ко второму чтению эквивалент суммы “значительных инвестиций” был снижен с 30 млн евро до 20 млн евро. Также ко второму чтению предлагалось расширить перечень сфер для проектов, которые могут претендовать на такую господдержку.

Эти поправки и другие вызвали обсуждение среди нардепов.

Неоднократно подчеркивалось, что иностранные инвесторы благодаря проекту закона получают гораздо лучшие условия, чем украинские.

Ряд поправок, одобренных комитетом, нардепы поставили на подтверждение, и они не набрали необходимого количества голосов.

После этого глава комитета по вопросам экономического развития, нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Наталуха, выступая с трибуны ВР, заявил, что законопроект теперь разбалансирован.

В связи с эти и было решено направить его на доработку.

Стоит отметить, что указанный законопроект был последним, который Рада успела рассмотреть на сегодняшнем заседании.

После того, как спикер ВР Дмитрий Разумков закрыл заседание, нардепы от “Слуги народа” еще собрались на “совещание” возле трибуны. Они также попозировали журналистам: