Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В общей сложности были представлены 9 законопроектов. Проголосовать предлагалось за документ № 2285-д. В итоге его поддержали только 213 нардепов при 226 минимально необходимых.

После этого спикер Парламента Дмитрий Разумков предложил направить данный законопроект на доработку в комитет. Данную инициативу поддержали 243 народных избранника.

Голосованию предшествовало эмоциональное выступление с парламентской трибуны народного депутата от “Батькивщины” Ольги Бельковой. Она рассказала о зависимости своего сына от азартных игр и сравнила их легализацию с выдачей лицензий на убийство.

“Меня зовут Ольга, и в моей семье есть человек, который зависим от азартных игр. То, что для вас называется сухо – лудомания (игровая зависимость, – ред.), для меня – кошмар и драма в течение последних 8 лет… Таких как мой сын сегодня в Европе от 1 до 6 %, и есть прямая корреляция между легализацией и всплеском зависимых… Эта болезнь не имеет барьеров – ни социальных, ни гендерных, ни возрастных. И если вы мне скажете, что это все равно есть, то убийства тоже есть, но вы не выдаете лицензии”, – подчеркнула Белькова.

Она уточнила, что все предложенные законопроекты “фактически легализуют доступ молодежи с незрелой психикой” к игорным заведениям.

Законопроект № 2285-д охватывает сферу деятельности казино и онлайн-казино, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, игры в покер в интернете.

Казино предлагается организовывать только в “пятизвездочных” гостиницах, площадь должна составлять не менее 500 квадратных метров.

Для казино в Сети предполагается, что сайт должен быть в доменной зоне .UA, а у игрока должна быть возможность установить добровольные ограничения денег и времени.

Что касается игровых автоматов, то их на территории Украины может быть до 40 тыс.

Букмекерскую деятельность предлагается осуществлять в Интернете или в букмекерских пунктах. Игра в покер, согласно законопроекту, возможна в сети Интернет, а также оффлайн турниры по покеру.

Согласно документу, играть в азартные игры смогут люди в возрасте от 18 лет.

Предполагается, что человек сможет сам ограничить себя в праве участвовать в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет. Кроме того, близкие могут попросить суд ограничить право лица участвовать в азартных играх. Для этого планируется создать реестр самоограниченных лиц, доступ к которому не будет открытым.

Контролировать игорный бизнес должен специальный орган – Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, подчиненная Правительству. Она будет предоставлять лицензии организаторам азартных игр, будет вести предусмотренные законом реестры, а также установит требования к сертификации игорного оборудования.

Документ предусматривает введение единой системы онлайн-мониторинга. Это должно предоставить возможность государству контролировать деятельность организаторов азартных игр.

Поступления от легализации игорного бизнеса намерены направить на поддержку медицины (в том числе экстренной), спорта и культуры.

Законопроект устанавливает ограничения насчет рекламы азартных игр (в частности относительно внешней рекламы, кроме вывесок).

Предусмотрены санкции за нарушения в сфере игорного бизнеса.