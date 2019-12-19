Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В общей сложности были представлены 9 законопроектов. Проголосовать предлагалось за документ № 2285-д. В итоге его поддержали только 213 нардепов при 226 минимально необходимых.
После этого спикер Парламента Дмитрий Разумков предложил направить данный законопроект на доработку в комитет. Данную инициативу поддержали 243 народных избранника.
Голосованию предшествовало эмоциональное выступление с парламентской трибуны народного депутата от “Батькивщины” Ольги Бельковой. Она рассказала о зависимости своего сына от азартных игр и сравнила их легализацию с выдачей лицензий на убийство.
“Меня зовут Ольга, и в моей семье есть человек, который зависим от азартных игр. То, что для вас называется сухо – лудомания (игровая зависимость, – ред.), для меня – кошмар и драма в течение последних 8 лет… Таких как мой сын сегодня в Европе от 1 до 6 %, и есть прямая корреляция между легализацией и всплеском зависимых… Эта болезнь не имеет барьеров – ни социальных, ни гендерных, ни возрастных. И если вы мне скажете, что это все равно есть, то убийства тоже есть, но вы не выдаете лицензии”, – подчеркнула Белькова.
Она уточнила, что все предложенные законопроекты “фактически легализуют доступ молодежи с незрелой психикой” к игорным заведениям.
Законопроект № 2285-д охватывает сферу деятельности казино и онлайн-казино, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, игры в покер в интернете.
Казино предлагается организовывать только в “пятизвездочных” гостиницах, площадь должна составлять не менее 500 квадратных метров.
Для казино в Сети предполагается, что сайт должен быть в доменной зоне .UA, а у игрока должна быть возможность установить добровольные ограничения денег и времени.
Что касается игровых автоматов, то их на территории Украины может быть до 40 тыс.
Букмекерскую деятельность предлагается осуществлять в Интернете или в букмекерских пунктах. Игра в покер, согласно законопроекту, возможна в сети Интернет, а также оффлайн турниры по покеру.
Согласно документу, играть в азартные игры смогут люди в возрасте от 18 лет.
Предполагается, что человек сможет сам ограничить себя в праве участвовать в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет. Кроме того, близкие могут попросить суд ограничить право лица участвовать в азартных играх. Для этого планируется создать реестр самоограниченных лиц, доступ к которому не будет открытым.
Контролировать игорный бизнес должен специальный орган – Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, подчиненная Правительству. Она будет предоставлять лицензии организаторам азартных игр, будет вести предусмотренные законом реестры, а также установит требования к сертификации игорного оборудования.
Документ предусматривает введение единой системы онлайн-мониторинга. Это должно предоставить возможность государству контролировать деятельность организаторов азартных игр.
Поступления от легализации игорного бизнеса намерены направить на поддержку медицины (в том числе экстренной), спорта и культуры.
Законопроект устанавливает ограничения насчет рекламы азартных игр (в частности относительно внешней рекламы, кроме вывесок).
Предусмотрены санкции за нарушения в сфере игорного бизнеса.
- В сентябре президент Владимир Зеленский подписал указ, которым дал ряд поручений Кабинету Министров в сфере экономики. В частности, Правительству было поручено разработать и внести в Верховную Раду законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
- В октябре Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект № 2285 о легализации игорного бизнеса.
- Министерство финансов Украины ожидает, что легализация игорного бизнеса приведет к получению до 9 млрд гривен в бюджет страны.