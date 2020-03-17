Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Его кандидатуру поддержали 243 нардепа.

Министр отметил, что новый мировой финансовый кризис отразится негативно на Украине с точки зрения работы промышленного сектора.

“Мы имеем два направления: поддержать и сбалансировать отечественного производителя в ситуации, когда рынки будут закрываться, рынки Евросоюза будут вводить протекционистские другие запреты, и важно сейчас помочь тем бизнесам, которые имеют сейчас промышленность; второе – создать фундаментальные условия для того, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо”, – заявил министр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у министра больше 20 лет опыта работы в сфере экономики и менеджмента.

“Я считаю его одним из лучших экономистов в Украине. Он поможет нам двигаться вперед, в том числе в преддверии экономического кризиса”, – написал Шмыгаль.

До этого Петрашко работал заместителем генерального директора компании Ukrlandfarming.

В 2004-2007 гг. – работал в московском, а позже – киевском представительстве компании Ernst & Young, где руководил группой по оказанию консультационных услуг по сделкам и был партнером.

2007-2013 гг. – работал в инвестиционной компании “Тройка Диалог Украина”, где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем возглавил Департамент корпоративного бизнеса в “Сбербанк России”.