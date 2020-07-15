Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект постановления № 3768 проголосовали 239 нардепов.
В комиссию решили назначить следующих трех членов:
• Андрея Козлова – члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины в 2016-2019 годах (по согласию);
• Лидию Москвич – заведующую кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктора юридических наук, профессора (по согласию);
• Василия Нора – заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктора юридических наук, профессора, академика Национальной академии правовых наук (по согласию).
Стоит отметить, что 3 декабря прошлого года Верховная Рада поддержала перезапуск Государственного бюро расследований и увольнение Романа Трубы с поста директора ГБР.
Изначально исполняющей обязанности главы Бюро стала Ирина Венедиктова. А после ее назначения на должность генерального прокурора полномочия директора ГБР начал исполнять заместитель главы Бюро Александр Соколов.
Нового директора ГБР должен назначить президент по представлению конкурсной комиссии в составе 9 человек. По три члена комиссии должны делегировать глава государства, Кабинет Министров и Верховная Рада.
Парламент должен был заполнить свою квоту еще в конце января, но это произошло только сейчас.
Членами конкурсной комиссии могут быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, имеющие высшее юридическое образование, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет.
- В конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий перезапуск Государственного бюро расследований и увольнение директора ГБР Романа Трубы.
- В апреле текущего года сообщалось, что конкурсная комиссия, которая должна назначить директора ГБР, до сих пор не создана.
- Народный депутат от “Слуги народа” Юлия Яцык получила предложение от Офиса Президента сняться с участия в конкурсе по отбору кандидатов в комиссию, которая будет выбирать руководство Государственного бюро расследований (ГБР). Сняться ей посоветовали в пользу ее коллеги по партии Владлена Неклюдова.