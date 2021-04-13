Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєктом 4540 передбачається, що порушення порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, каратимуть штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 – 8500 гривень.

Усіх позитивно тестованих на коронавірус мали вносити до додатка “Дія”, аби стежити за дотриманням домашнього режиму.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час представлення законопроєкту повідомив, що до судів надійшло понад 6000 справ стосовно порушень самоізоляції, але суди перевантажені, тож необхідно надати місцевій владі повноваження притягати до відповідальності.

За ухвалення проголосували лише 199 народних депутатів. Проєкт відхилено.