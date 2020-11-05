Верховная Рада Украины не смогла сегодня рассмотреть законопроект спикера ВР Дмитрия Разумкова, восстанавливающий отмененные Конституционным судом пункты антикоррупционного законодательства. Причиной стал альтернативный документ Александра Дубинского.

Об этом сообщают #Буквы.

Законопроект №4304, инициированный Разумковым и более чем сотней других нардепов, ранее получил одобрение комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Как заявил на заседании ВР сам Разумков, документ было рекомендовано принять в целом именно сегодня. Но это стало невозможным из-за альтернативного законопроекта, который внес нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский (№4304-1).

“По непонятным причинам вчера, после того, как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что он будет рассматриваться в зале сегодня, после того, как профильный комитет его рассмотрел и рекомендовал принять за основу и в целом, один из наших коллег – Александр Дубинский внес альтернативный законопроект – №4304-1. Я не буду комментировать это действие, но вы знаете, что Верховная Рада не нарушает закон. Мы сегодня не можем рассмотреть закон, потому что нет заключения комитета”, – подчеркнул Разумков.

Он уточнил, что его законопроект вместе с проектом закона Дубинского рассмотрят на следующей пленарной неделе.

Сроки подготовки документов №4304, 4304-1 были сокращены наполовину.

В ходе обсуждения пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что предлагал сократить срок рассмотрения законопроекта Разумкова до одного дня, но эта инициатива не нашла поддержку.

Как известно, законопроект Разумкова не предусматривает роспуска состава судей КСУ.

Документ восстанавливает действие отдельных положений закона Украины “О предотвращении коррупции” и Уголовного кодекса, которые были отменены Конституционным судом (о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизме проверки деклараций чиновников).

Этот документ является альтернативным законопроекту президента Владимира Зеленского, в котором не только возвращается предыдущее антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск КСУ.

Как известно, законопроект Зеленского был внесен из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.

2 ноября Зеленский записал аудиообращение во фракцию “Слуга народа”, в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда. Также президент посетил заседание фракции “Слуги народа”, посвященное вопросу о Конституционного суда, и призвал нардепов проголосовать за освобождение судей.