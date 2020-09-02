Верховная Рада Украины не смогла принять и отправила на доработку в комитет законопроект о ликвидации районных государственных администраций (РГА) и создании новых.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет о проекте закона № 3975 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно образования и ликвидации районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов”.

Этот документ в первом чтении поддержали 223 нардепа (при 226 минимально необходимых). После этого Рада 245 голосами направила его на повторное первое чтение.

Необходимость принятия законопроекта аргументирована новым административно-территориальным устройством в Украине. Так, в июле Рада поддержала постановление, согласно которому в нашей стране ликвидируются существующие 490 районов и образуются 136 новых. В связи с этим нужно проводить реорганизацию РГА.

Законопроектом предлагалось предоставить Кабинету Министров полномочия создавать, ликвидировать и реорганизовывать РГА в связи с изменениями административно-территориального устройства.

Кроме того, законопроект обязывает Правительство:

• в течение двух месяцев обеспечить принятие акта о порядке осуществления мероприятий, связанных с образованием, реорганизацией или ликвидацией РГА (с критериями по распределению прав и обязательств юридических лиц, которые прекращают деятельность в результате ликвидации или реорганизации);

• в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона обеспечить осуществление реорганизации и непрерывность деятельности районных госадминистраций в связи с образованием (ликвидацией) районов.