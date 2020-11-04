Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Проект закона № 4313 в первом чтении поддержали только 212 народных депутатов (при 226 минимально необходимых).
Так, проголосовали только 107 нардепов от “Слуги народа” (воздержались 30, не голосовали 32, остальные отсутствовали на заседании).
В то же время за документ отдали голоса 21 нардеп от “Европейской Солидарности”, 18 – от “Батькивщины”, 13 – от группы “За майбутне”, 17 – от группы “Довира”, 7 – от “Голоса”, 18 – от ОПЗЖ, 11 внефракционных.
В итоге законопроект направили на доработку: за это проголосовали 254 нардепа.
Авторами документа выступили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия, замглавы фракции “СН” Александр Корниенко, лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Артур Герасимов, замглавы фракции “Голоса” Ярослав Железняк и другие нардепы.
Докладывал по документу нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский.
Законопроектом предлагалось для тех субъектов хозяйствования, которые должны применять кассовые аппараты (РРО) с 1 января 2021 года, сделать отсрочку до 1 января 2022 года.
Речь идет о плательщиках единого налога второй – четвертой групп (физических лицах-предпринимателях) “независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен”.
Если же годовой доход ФЛП превышает миллион гривен, то для них использование кассовых аппаратов является обязательным.
Также отсрочка не должна была распространяться на тех предпринимателей, которые осуществляют: реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; реализацию лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
- Народные депутаты от “Слуги народа” сегодня активно обсуждали в чате тему отсрочки введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Так, один из участников дискуссии выразил мнение, что в Киев на акции протеста свозят “нищих” предпринимателей, чтобы “снести реформу в интересах богатых контрабандистов”.
- Накануне под стенами Верховной Рады был организован “налоговый майдан”: на акцию протеста вышли предприниматели, которые выступили против введения кассовых аппаратов (РРО) для “упрощенцев” (физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения).
- На фоне акции протеста спикер ВР Дмитрий Разумков после совещания фракций сообщил, что Верховная Рада планирует отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год.
- В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 128-IX и № 129-IX которые в ближайшие два года существенно изменят работу бизнеса. #Буквы разбирались, какие изменения ждут предпринимателей.