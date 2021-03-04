Верховная Рада Украины сегодня провалила три законопроекта, которые определяли, кто должен формировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, сейчас, согласно закону “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”, глава и члены комиссии назначаются на должности и увольняются с должностей Кабинетом Министров по результатам открытого конкурса. Указанная комиссия будет регулировать сферу организации и проведения азартных игр.

На рассмотрение нардепов сегодня выносились три законопроекта.

Профильный финансовый комитет рекомендовал поддержать законопроект №4351-1 авторства нардепов Александра Дубинского, Максима Бужанского, Антона Полякова и других.

Этим документом предлагалось привлечь к формированию состава Комиссии по азартным играм только профильный комитет Верховной Рады, который должен определять 5 членов комиссии. А Кабмин предлагалось вообще отстранить от этого процесса.

Однако этот законопроект поддержали лишь 40 нардепов. Также не нашлось голосов за направление документа на повторное первое чтение или доработку.

Были провалены и два альтернативных законопроекта – № 4351 и №4351-2.

За проект закона №4351 проголосовали 198 нардепов, а за №4351-2 – 150 народных избранников. Оба эти документа также не были направлены на повторное чтение или доработку.

Автором законопроекта №4351 является нардеп от “Слуги народа” Олег Марусяк. Документом предлагалось исправить “существующие технические ошибки и решить существующие противоречия” в тесте закона об игорном бизнесе. Это должно было позволить “образовать Комиссию по регулированию азартных игр в Украине, запустить процесс выдачи лицензий для организации и проведения азартных игр в Украине и усовершенствовать существующее регулирование”.

При рассмотрении отмечалось, что документ №4351 фактически “консервирует комиссию, которая была создана Кабмином Дениса Шмыгаля”.

Нардеп Дубинский во время выступления утверждал, что в состав комиссии “входит помощница Марусяка” и “продюсер канала ICTV” (речь идет об участнике АТО Иване Рудом, который стал главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а раньше действительно работал продюсером на телеканале, однако бросил карьеру из-за войны на Донбассе).

Законопроектом №4351-2 авторства нескольких нардепов от “Слуги народа” предлагалось: исключить требование по размещению технических средств онлайн-системы организации азартных игр и обработки данных игроков исключительно на территории Украины; ввести обязательный аудит финансовой отчетности организаторов азартных игр и другое.

Кроме того, предлагалось “устранить несогласованности в процедуре назначения главы и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей путем исключения части третьей статьи 7, которой вводится процедура, которая является альтернативной процедуре, определенной частью второй той же статьи”.

В части второй прописано, что глава и члены комиссии назначаются на должности и увольняются с должностей Кабинетом Министров по результатам конкурса.

А в части третьей, которую предлагалось исключить, – что состав комиссии утверждается Кабинетом Министров, а в состав комиссии входят пять человек по представлению комитета Верховной Рады.