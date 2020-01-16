Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект № 0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По результатам голосования законопроект был принят во втором чтении и в целом 355 голосами “за”.

В частности, предусмотрено, что детям грудного возраста и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и имеющих статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц, за счет государства гарантируется обеспечение детским питанием.

Кроме того, питание за счет госбюджета предоставляется детям из вышеперечисленных категорий и во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности.