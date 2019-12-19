Верховная Рада приняла в целом законопроект №2432 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продления мероприятий, связанных с восстановлением деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект 290 голосами был принят за основу и 294 голосами “за” – в целом.

Законом предусматривается создать условия для восстановления производственной деятельности Государственного акционерного общества “Черноморнефтегаз” (далее – ГАК «Черномарнефтегаз”), его сохранения как участника международных судов и обеспечения энергетической безопасности Украины.

Законом дополнен Раздел “Заключительные и переходные положения” Кодекса Украины о банкротстве положением о том, что дела о банкротстве по ГАК “Черноморнефтегаз” до 31 декабря 2022 не нарушаются, а возбужденные производства подлежат прекращению, кроме случаев, когда ликвидация происходит по решению собственника.

Законом также предусмотрено, что до 31 декабря 2022 продолжается действие пункта 12 раздела ХІІІ Закона Украины “Об исполнительном производстве”, в действующей редакции которого определено, что временно, до 31 декабря 2022 года, подлежат снятию аресты и запрещения отчуждения имущества ГАК “Черноморнефтегаз” в исполнительных производствах (кроме решений о выплате заработной платы, выходного пособия, других выплат (компенсаций), принадлежащих работнику в связи с трудовыми отношениями, о возмещении материального (имущественного) вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, о взыскании алиментов, о взыскании задолженности по уплате взносов в фонды общеобязательного государственного социального страхования и задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование).