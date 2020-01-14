Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов Украины.
Проект Закона № 2521 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения предусматривает обеспечение возможности осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета с привлечением Закупочной организации.
Согласно документу, Министерство здравоохранения Украины будет оставаться главным распорядителем бюджетных средств. При этом закупочная организация будет осуществлять закупки медицинских товаров за средства госбюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.
Так, закупочная организация будет получать бюджетные средства от Минздрава, проводить процедуры закупок, заключать от своего имени договоры о закупке, становиться владельцем лекарственных средств и других медицинских товаров и организовывать получение соответствующих товаров конечными потребителями – лечебно-профилактическими учреждениями.
При этом перечень медицинских товаров, которые могут закупаться за госсредства, предполагается утвердить постановлением Правительства.
- Верховная Рада Украины приняла в целом проект изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год, предусматривающий направление 2 млрд гривен на новую бюджетную программу “Фонд развития предпринимательства”.