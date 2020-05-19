Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает запуск эфирного вещания государственного канала на временно оккупированных территориях и в приграничных районах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2521 проголосовал 231 нардеп.

Документ предусматривает изменения в закон “О системе иновещания Украины”. Они предоставят возможность запустить эфирное вещание государственного канала на оккупированных территориях и в приграничных районах.

Согласно проекту закона, “Мультимедийная платформа иновещания Украины” сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с Россией или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции (например, Беларусь и Молдова).

Также документ предусматривает, что программная политика “Мультимедийной платформы иновещания Украины” согласовывается с уполномоченным органом.

Контент производится не на английском и других языках, а на украинском и других языках (в том числе на русском).

Таким образом, платформа иновещания получила право вещать внутри страны (на оккупированных территориях). На базе платформы уже вещает русскоязычно-украиноязычный канал для оккупированных территорий “Дом”. Соответственно, сегодня было узаконено его вещание на временно оккупированных территориях.

“Ну что, иновещание таки убили. Зато создали государственный русскоязычный канал с развлекательным контентом. С возможностью покупать контент у “Квартала” и Ко за бюджетные деньги. Русскоязычный. Никакого лоббизма и конфликта интересов, правда?. Эпоха квартальства – она такая… Эпоха уничтожения государственного интереса ради чисто собственного”, – отметила на своей странице в Facebook нардеп от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар, комментируя принятие документа.

В свою очередь замглавы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук написала в Facebook, что законопроект “не исключает вещания на любом языке в соответствии с целесообразностью и аудиторией”.

“Наш законопроект четко устанавливает, что мы можем распространять иновещание всеми техническими средствами по всей территории Украины, включая временно оккупированные, и – что немаловажно – пограничные территории, которые граничат с территорией России или других стран. Именно туда вещает телеканал “Дом”, чтобы наши граждане на временно оккупированных территориях наконец получили не искаженную информацию от федеральных российских каналов, а правдивую и сбалансированную. Почему мы решили использовать именно существующую систему иновещания – на это уже выделены средства в госбюджете и есть технические возможности. Второе – мы заменяем норму о языке иновещания. Вместо слова “английский” мы пишем “украинский”. Но это не исключает вещания на любом языке в соответствии с целесообразностью и аудиторией”, – отметила Кравчук.