Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За него проголосовали 348 депутатов.
“Целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилиях Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоления ее последствий, а также недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине”, – говорится в заявлении.
Отмечается, что работа украинской делегации в сессии является необходимым шагом для содействия выполнению обязательств со стороны Украины как полноправного члена Совета Европы. Также в пояснительной записке к документу говорится, что Украина добросовестно придерживается взятых обязательств.
Фото: “Буквы”
Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).
- Глава Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что Украина приняла решение не участвовать в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
- Ранее в Раде определились с составом украинской делегации в ПАСЕ.
- Главой делегации Украины в ПАСЕ стала депутат от партии “Слуга народа” Елизавета Ясько.