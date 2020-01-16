Верховная Рада поручила украинской делегации предоставить свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 2020 года.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За него проголосовали 348 депутатов.

“Целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилиях Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоления ее последствий, а также недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что работа украинской делегации в сессии является необходимым шагом для содействия выполнению обязательств со стороны Украины как полноправного члена Совета Европы. Также в пояснительной записке к документу говорится, что Украина добросовестно придерживается взятых обязательств.

Фото: “Буквы”

Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).