Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект Кабинета Министров №2318 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об усовершенствовании структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

После завершения рассмотрения всех поправок, на которых настаивали авторы, законопроект был поставлен на голосование для принятия во втором чтении и в целом. 275 голосами законопроект принят в целом.

Законом внесены изменения в законодательство Украины в части совершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики в Украине, с учетом образования Государственной таможенной и Государственной налоговой служб.

Законом вводится новый формат деятельности Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Законом согласованно положения законодательных актов Украины в связи с проведением реформы таможенных и налоговых органов.

Документом внесены изменения в Таможенный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Украины, Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс, законы “О центральных органах исполнительной власти”, “О государственной службе” и некоторые другие законы Украины, согласно которым:

– вводится возможность создания центральным органом исполнительной власти обособленных подразделений без статуса юридического лица, обеспечивающего возможность осуществления деятельности органом государственной власти как единым юридическим лицом;

– в связи с реформированием системы органов государственной власти, реализующих государственную таможенную и налоговую политику, вносятся изменения в понятийный аппарат в законодательстве;

– предусмотрены нормы о возможности делегирования руководителем центрального органа исполнительной власти руководителю территориального органа, как обособленного подразделения аппарата центрального органа исполнительной власти, отдельных полномочий, в соответствии с положением о территориальный орган;

– определены особенности оплаты труда государственных служащих центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную таможенную политику и центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, их территориальных органов, с учетом положений Таможенного кодекса Украины и Налогового кодекса Украины.

Законом также внесены изменения в ряд законодательных актов Украины относительно уточнения некоторых особенностей полномочий налоговых органов, Пенсионного фонда по сбору и учета единого взноса и тому подобное.