Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3297 о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За внесение изменений в Хозяйственный кодекс Украины проголосовали 278 депутатов.

Инициатор закона Виктория Кинзбурская во время выступления напомнила, что закон касается только штрафа, а никак не самого кредита или процентов по нему.

“Проект позволит замедлить экономический спад, сохранить предприятия от банкротства, сохранить рабочие места, способствовать наполнению государственного и местных бюджетов”, – говорится в пояснительной записке.

Если заемщик кредита в период действия карантина или через 30 дней после его отмены, просрочил плату по кредиту, он освобождается от обязанностей уплатить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.