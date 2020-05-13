Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За внесение изменений в Хозяйственный кодекс Украины проголосовали 278 депутатов.
Инициатор закона Виктория Кинзбурская во время выступления напомнила, что закон касается только штрафа, а никак не самого кредита или процентов по нему.
“Проект позволит замедлить экономический спад, сохранить предприятия от банкротства, сохранить рабочие места, способствовать наполнению государственного и местных бюджетов”, – говорится в пояснительной записке.
Если заемщик кредита в период действия карантина или через 30 дней после его отмены, просрочил плату по кредиту, он освобождается от обязанностей уплатить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.
- 30 марта Верховная Рада освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта до завершения карантина.
- 17 марта Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект, который должен помочь бизнесу в период карантина из-за вспышки коронавируса COVID-19.