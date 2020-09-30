Верховная Рада Украины приняла заявление о признании нелегитимными "местных выборов" в аннексированном Крыму, что были организованы российскими оккупантами.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект постановления № 4109 поддержали 276 народных депутатов.

“Верховная Рада Украины заявляет протест в связи с очередным незаконным проведением 13 сентября 2020 года российской оккупационной администрацией так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополь, в частности “выборов губернатора Севастополя” и “довыборов депутатов” в так называемые “государственный совет Республики Крым” и “Симферопольский местный совет”… Результаты этого незаконного голосования, как и результаты всех предыдущих так называемых выборов в оккупированном Крыму, являются ничтожными с юридической точки зрения, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом“, – подчеркивается в заявлении.

Верховная Рада отмечает, что эти незаконные “выборы” являются грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права (в том числе Устава ООН, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны и других).

Рада поблагодарила международных партнеров, которые уже заявили о непризнании легитимности так называемых местных выборов в Крыму. Кроме того, украинские нардепы призвали остальные парламенты и международные парламентские организации “дать принципиальную оценку незаконным действиям Российской Федерации”, а также “воздержаться от любых контактов с незаконными органами российской оккупационной администрации и ее представителями”.

Кроме того, Рада призвала демократические страны мира укрепить усилия с целью прекращения незаконной оккупации Крыма (в частности, продолжить и усилить давление на Россию, расширить ограничительные меры).

Данное заявление будет направлено национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям.

В Крыму и Севастополе с 11-го по 13 сентября проходили “выборы”, организованные российскими оккупантами. В Севастополе выбирали “главу города”, депутата местного “парламента” и депутатов двух “советов”.

Кроме того, в Крыму проводили дополнительные “выборы” в “парламент” полуострова, “Симферопольский горсовет” и “Раздольненский сельский совет”.

Европейский союз не признал указанные “местные выборы” в Крыму.