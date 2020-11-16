Верховная Рада объявила о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда и приема предложений от депутатских фракций и групп.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Внефракционные депутаты также имеют право подавать предложения по кандидатам, если их группа не меньше количественного состава наименьшей депутатской группы.

“Депутатская фракция (депутатская группа), группа внефракционных народных депутатов представляет в течение тридцати календарных дней со дня объявления о начале приема предложений депутатских фракций (депутатских групп) в Комитет по вопросам правовой политики предложение относительно кандидата на должность судьи Конституционного Суда Украины вместе с заявлением лица, которое имеет намерении занять пост судьи Конституционного Суда Украины, и документами, определенными частью четвертой статьи 12 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”, а также другими документами, предусмотренными Законом Украины “О предупреждении коррупции” для проведения специальной проверки”, – добавили в Верховной Раде.

Ранее Владимир Зеленский внес в Парламент законопроект из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Документом не только возвращается предыдущее антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск КСУ.

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.

2 ноября Зеленский записал аудиообращение во фракцию “Слуга народа”, в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда. Также президент посетил заседание фракции “Слуги народа”, посвященное вопросу о Конституционного суда, и призвал нардепов проголосовать за освобождение судей.