Верховная Рада внесла изменения в закон о защите населения от инфекционных болезней, которые касаются распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий закон “О внесении изменений в Закон Украины “О защите населения от инфекционных болезней” относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)” (законопроект № 3320) проголосовали 332 народных депутата.

Закон, в частности, определяет значение понятий “самоизоляция”, “обсервация” и “обсерватор”. Законодатели предложили так трактовать эти слова:

самоизоляция – пребывание лица, в отношении которого есть обоснованные основания по поводу риска инфицирования или распространения им инфекционной болезни, в определенном им месте (помещении) с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий на основе личного обязательства;

обсерватор – специализированное учреждение, предназначенное для пребывания лиц, подлежащих обсервации, их обследование и осуществление медицинского наблюдения за ними;

обсервация – пребывание лица, в отношении которого есть риск распространения инфекционной болезни, в обсерваторе с целью его обследования и осуществления медицинского наблюдения за ним.

В законе сказано, что больные особо опасными и опасными инфекционным болезнями, а также лица с симптомами таких заболеваний подлежат обязательной госпитализации в специализированные больницы.

На период пребывания в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях) лицу выдается листок нетрудоспособности, который оплачивается в размерах и в порядке, установленных законодательством для лиц, признанных временно нетрудоспособными вследствие заболевания.

Лица, изъявившие желание покинуть территорию карантина до его отмены, должны получить справку о возможности выезда из зоны карантина в течение инкубационного периода болезни, которая выдается по результатам медицинского обследования в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование госполитики в сфере охраны здоровья.

Также установлена возможность оперативно переоборудовать помещения под инфекционные больницы и привлекать медицинских сотрудников для предоставления медицинской помощи больным коронавирусом на контрактной основе.

Временно вводится норма, необходимая для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.