Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За соответствующий проект постановления № 3673 проголосовали лишь 175 нардепов (при 226 минимально необходимых): 97 от “Слуги народа”, 7 – от ОПЗЖ, 24 – от “Европейской Солидарности”, 14 – от “Батькивщины”, 7 – от группы “За майбутне”, 18 – от “Голоса”, 3 – от группы “Довира”, 5 внефракционных.
Стоит отметить, что сам Вакарчук при рассмотрении проекта постановления не выступал. Согласно данным регистрации на сайте ВР, он сегодня отсутствует на заседании.
Святослав Вакарчук объявил о сложении депутатских полномочий 11 июня.
“Я зарегистрировал заявление о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано, и надеюсь, что в ближайшее время будет рассмотрено. Но это решение никоим образом не означает, что я прекращаю свою политическую деятельность или деятельность партии “Голос”… У нас впереди грандиозные планы”, – отметил он.
Вакарчук также сообщил, что считает “свою миссию частично выполненной”, так как он привел в Верховную Раду “новых патриотичных людей”. В дальнейшем он намерен заняться “большим образовательным проектом” для молодежи.
- Место Святослава Вакарчука в Верховной Раде в качестве народного депутата от партии “Голос” может занять Алина Свидерская.
- Решение Святослава Вакарчука сложить свои депутатские полномочия не связано с историей о якобы партийном конфликте в “Голосе” из-за отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.