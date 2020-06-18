Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления № 3673 проголосовали лишь 175 нардепов (при 226 минимально необходимых): 97 от “Слуги народа”, 7 – от ОПЗЖ, 24 – от “Европейской Солидарности”, 14 – от “Батькивщины”, 7 – от группы “За майбутне”, 18 – от “Голоса”, 3 – от группы “Довира”, 5 внефракционных.

Стоит отметить, что сам Вакарчук при рассмотрении проекта постановления не выступал. Согласно данным регистрации на сайте ВР, он сегодня отсутствует на заседании.

Святослав Вакарчук объявил о сложении депутатских полномочий 11 июня.

“Я зарегистрировал заявление о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано, и надеюсь, что в ближайшее время будет рассмотрено. Но это решение никоим образом не означает, что я прекращаю свою политическую деятельность или деятельность партии “Голос”… У нас впереди грандиозные планы”, – отметил он.

Вакарчук также сообщил, что считает “свою миссию частично выполненной”, так как он привел в Верховную Раду “новых патриотичных людей”. В дальнейшем он намерен заняться “большим образовательным проектом” для молодежи.