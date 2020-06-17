Верховная Рада Украины отказалась поддержать отчет временной следственной комиссии (ВСК), которая расследовала смену собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления № 3363 проголосовал только 191 нардеп (при 226 минимально необходимых).

Докладывала по деятельности комиссии ее глава, нардеп от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк.

Согласно отчету, за время деятельности ВСК прошло 7 заседаний, на которые приглашались: представители Антимонопольного комитета Украины, Государственной налоговой службы, Государственной службы финансового мониторинга, Государственной фискальной службы, Министерства внутренних дел, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Службы внешней разведки и Службы безопасности.

“Также на заседание комиссии неоднократно приглашались менеджеры телеканалов NewsOne, “112 Украина”, ZIK, юрист телеканала “112 Украина” и конечный бенефициарный владелец трех телеканалов народный депутат Украины Козак Тарас Романович, которые проигнорировали приглашение комиссии от 7 февраля 2020 года и не предоставили объяснений по вопросам расследования”, – отмечается в отчете.

В нем также указано, что значительная часть первичных документов (договоры купли-продажи, акты, передвижения денежных средств при купле-продаже и т.д.) хранятся за рубежом, и получение их “возможно лишь через запросы правоохранительных органов”, что “в определенной части остановило расследование”.

За время деятельности ВСК обработала сведения: относительно структуры собственности трех телеканалов; договоры купли-продажи; документы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по мониторингу контента телеканалов и прочее.

Также, в отчете говорится, что СБУ исследует следующие обстоятельства:

• организацию проведения 12 июля 2019 года телемоста, запланированного с участием граждан Украины и России между телеканалами NewsOne и “Россия 1”;

• возможную причастность бенефициарных владельцев телеканала NewsOne к финансированию оборонного комплекса РФ;

• происхождение денежных средств, которые использовались народным депутатом Козаком для приобретения корпоративных прав ООО “Новини 24 години” (NewsOne), обстоятельства приобретения им корпоративных прав группы предприятий телеканалов “112 Україна” и ZiK;

• противоправного завладения в 2016 году корпоративными правами группы компаний телеканала “112 Україна”.

Как отметила, представляя отчет, Василевская-Смаглюк, необходимость создания ВСК была обусловлена тенденцией к концентрации информационных телеканалов у одной группы людей.

Стоит отметить, что проектом постановления предусматривалось принять к сведению отчет ВСК и направить его в Офис генерального прокурора, Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки, Государственное бюро расследований, Государственную фискальной службы, а также Национальное антикоррупционное бюро с целью проверки изложенной в нем информации.

Кроме того, отчет планировалось опубликовать в газете “Голос Украины”.

Но это реализовано не будет, так как постановление не было проголосовано.

После того, как отчет не нашел поддержки в зале, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил, что следственная комиссия “прекратила свою деятельность”.