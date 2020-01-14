Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Закон №0970 не был подписан Президентом, исходя из того, что этим документом предусматривается отнести должности работников секретарей депутатских фракций и групп в Верховной Раде к должностям патронатной службы, следствием нераспространении на них основных положений закона Украины “О государственной службе”. При об этом во время работы на этих должностях они лишатся стажа государственной службы. Не отрицая необходимости урегулирования этого вопроса, Президент обратил внимание на необходимость комплексного подхода к совершенствованию положений закона о государственной службе, который вступил в силу 1 мая 2016 … “, – пояснил первый вицеспикер, представитель Президента в Парламенте Руслан Стефанчук.

Кроме этого, он напомнил, со 19 сентября 2019 Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти”, который частично решает законодательную несогласованность.

Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Парламенту окончательно отклонить данный законопроект.

За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.