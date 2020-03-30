Об этом сообщают #Буквы.
Так, в зале зарегистрировалось 292 нардепа. Им всем раздали одноразовые перчатки и респираторы.
Глава Парламента Дмитрий Разумков заявил, что всем необходимым аппарат Рады обеспечен.
Опубліковано Телеканал “Рада” Понеділок, 30 березня 2020 р.
Ранее сообщалось, что в повестке дня внеочередного заседания Парламента, которые начнется сегодня в 14:00, законы о регулировании деятельности банков и о рынке земли рассматриваться не будут.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Егор Чернев рассказал, как депутаты сорвали комитет, где должны были рассматривать “антиколомойский” закон.