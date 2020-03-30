В 14:00 народные депутаты собрались в зале Верховной Рады для проведения внеочередного заседания.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, в зале зарегистрировалось 292 нардепа. Им всем раздали одноразовые перчатки и респираторы.

Глава Парламента Дмитрий Разумков заявил, что всем необходимым аппарат Рады обеспечен.

Опубліковано Телеканал “Рада” Понеділок, 30 березня 2020 р.

Ранее сообщалось, что в повестке дня внеочередного заседания Парламента, которые начнется сегодня в 14:00, законы о регулировании деятельности банков и о рынке земли рассматриваться не будут.