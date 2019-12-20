Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, который откладывает на год – до 1 января 2021 года – запуск Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2457 во втором чтении проголосовали 320 народных избранников.

Указанная система трансплантации должна в автоматическом режиме формировать пары “донор-реципиент”. В то же время она до сих пор не создана.

Согласно принятому законопроекту, в тестовом режиме система заработает в апреле 2020 года, хотя должна была быть запущена уже 1 января 2020 года.

“Внесены изменения, которые дадут возможность начать проводить в Украине несемейные трансплантации костного мозга. Второе – в проекте четко определено обеспечение надлежащей работы государственных информационных систем трансплантации. И третье – проектом предлагается отсрочить конечную дату создания и запуска государственных информационных систем трансплантации до первого января 2021 года. Эти информационные системы еще в процессе создания, развертывания, наполнения. По данным Минздрава они начнут работу не раньше апреля в тестовом режиме”, – подчеркнула, представляя законопроект, Оксана Дмитриева, заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации.

В случае, если бы законопроект не был принят, существовал риск остановки трансплантации в Украине с 1 января.

Поддержанный в Раде документ позволяет пользоваться данными в бумажных документах для проведения трансплантации до начала 2021 года.

Кроме того, законопроектом отменяется создание центрального органа исполнительной власти, который реализует госполитику в сфере трансплантации. Вместо него будет создано специализированное учреждение.

Документ позволит наладить эффективный механизм взаимодействия с реестрами гемопоэтических стволовых клеток за рубежом, а также использовать негосударственные реестры для наполнения национальной базы данных доноров таких клеток.

Также нардепы хотят уточнить статью 143 Уголовного кодекса об ответственности врачей-трансплантологов. В частности, уголовная ответственность будет предусмотрена только за умышленное нарушение порядка трансплантации, что привело к существенному ущербу здоровью пациента, и за умышленное повреждение органа или тканей человека.