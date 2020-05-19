Верховная Рада Украины не будет сегодня рассматривать в первом чтении спорный законопроект о двойном гражданстве.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, изначально проект закона № 2590 был включен в повестку дня сегодняшнего заседания.

Но спикер Парламента Дмитрий Разумков объявил о решении снять документ с рассмотрения. Он напомнил, что накануне на согласительном совете было озвучено предложение о снятии законопроекта с повестки дня на 19 мая.

“Было предложение, оно звучало на согласительном совете. После этого и на нашем заседании с главами депутатских фракций и групп. Это то, чтобы сегодня снять с рассмотрения вопрос относительно двойного гражданства”, – отметил Разумков.

Возражений от депутатских фракций и групп не поступило, и документ был снят с рассмотрения.

Стоит отметить, что законопроект № 2590 был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Документом, в частности, предлагается: расширить круг лиц, которые приобретают гражданство Украины по территориальному происхождению.

Для получения гражданства Украины вместо представления обязательства прекратить иностранное гражданство можно будет подавать декларацию об отказе от него. Данную норму предлагается распространить на:

• лиц, которые заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украина;

• лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес;

• лиц, которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта, которые подверглись в этой стране преследованиям по политическим убеждениям.

Как отмечали в политсиле “Европейская Солидарность”, законопроект о двойном гражданстве может легализовать российские паспорта на временно оккупированных территориях Донбасса. Это даст возможность гражданам с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду.