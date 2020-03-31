#Буквы рассказывают, как голосовали нардепы.
В ходе внеочередного заседания, которое началось 16:30 часов 30 марта и завершилось в 00:45 часов 31 марта парламент принял во втором чтении и в целом законопроект № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения”. Законопроект поддержали 259 народных депутатов.
Среди депутатов фракции “Слуги народа” в поддержку законопроекта выступили 206, еще 35 не присутствовали на заседании. Воздержались от голосования два нардепа фракции — Вагнер и Нагорняк. Еще двое “слуг” — Воронько и Яцик — проголосовали против.
Все присутствующие на заседании члены фракции “Голоса” — 13 нардепов — выступили в поддержку законопроекта.
Во фракции “Европейской Солидарности” в поддержку проекта закона выступили 23 из 24 присутствующих нардепов. Против высказался только нардеп Гончаренко.
В депутатской группе “Довира” в поддержку проекта закона проекта выступили 12 нардепов — все присутствующие за исключением Бабенко.
Большая часть членов фракции “Оппозиционная платформа — За життя” в момент голосования блокировали трибуну. Депутаты Волошин и Черный участие в голосование приняли, высказались против принятия законопроекта.
Что касается фракции партии “Батькившина”, все присутствующие нардепы фракции проголосовали против принятия проекта закона.
Также не высказали поддержку законопроекту нардепу депутатской группы “За майбутне”. Из 4 присутствующих нардепов группы двое голосовали против (Колыхаев, Лубинец), 1 воздержался (Урбанский), 1 не голосовал (Бондар).
Голоса внефракционных депутатов распределились следующим образом: четверо проголосовали “против” (Молоток, Савчук, Новинский, Лабазюк), пятеро проголосовали “за” (Гриб, Магера, Разумков, Стефанчук, Магомедов), еще двое (Кондратюк, Поляк) не голосовали.
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