В ходе внеочередного заседания, которое началось 16:30 часов 30 марта и завершилось в 00:45 часов 31 марта парламент принял во втором чтении и в целом законопроект № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения”. Законопроект поддержали 259 народных депутатов.

Среди депутатов фракции “Слуги народа” в поддержку законопроекта выступили 206, еще 35 не присутствовали на заседании. Воздержались от голосования два нардепа фракции — Вагнер и Нагорняк. Еще двое “слуг” — Воронько и Яцик — проголосовали против.

Все присутствующие на заседании члены фракции “Голоса” — 13 нардепов — выступили в поддержку законопроекта.

Во фракции “Европейской Солидарности” в поддержку проекта закона выступили 23 из 24 присутствующих нардепов. Против высказался только нардеп Гончаренко.

В депутатской группе “Довира” в поддержку проекта закона проекта выступили 12 нардепов — все присутствующие за исключением Бабенко.