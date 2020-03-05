Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующее решение проголосовали 263 народных избранников.

Против увольнения Рябошапки проголосовало 18 депутатов. Воздержались – 73. Не голосовали – 22.

Фракции проголосовали следующим образом:

“Слуга народа”: “за” – 179, “против” – 6, “воздержались” – 28, “не голосовали” – 11.

“ОПЗЖ”: “за” – 36, “не голосовали” – 6.

“Европейская солидарность”: “воздержались” – 24.

“Батькивщина”: “воздержались” – 19, “не голосовали” – 1.

Группа “За будущее”: “за” – 15, “не голосовали” – 1.

“Голос”: “против” – 12, “не голосовали” – 2.

Группа “Доверие”: “за” – 16, “не голосовали” – 1.

внефракционные: “за” – 17, “воздержались” – 2.

Напомним, что в своем выступлении нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский заявил, что в стране нет Генерального прокурора, а есть “генеральный прокурор Порошенко и “Европейской солидарности”, которые выступают против его отставки.

В ответ на это нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко заявила, что в своем выступлении Бужанский фактически подтвердил, что единственной целью деятельностью Рябошапки были политические репрессии.

Выступая перед депутатми Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что под его руководством Офис Генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.

“Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться”, – сказал Рябошапка.

После своего выступления он не стал отвечать на вопросы нардепов и просто ушел.

Отметим, согласно ст. 42 закона “О прокуратуре”, Генпрокурора увольняет Президент Украины по согласию парламента, в частности в связи с подачей заявления о прекращении полномочий по собственному желанию.

Руслан Рябошапка был назначен на должность Генпрокурора 29 августа 2019 года. До этого он был заместителем министра юстиции Украины (19 марта 2014 – 29 августа 2019), заместителем Офиса президента Владимира Зеленского (21 мая – 29 августа 2019). А также член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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